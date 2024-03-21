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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يبدأ الثلاثاء القادم .. ننشر جدول امتحانات شهر مارس 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات شهر
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة

أعلنت الإدارات التعليمية والمدارس الموجودة بمحافظة القاهرة ، جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة يبدأ رسميا في جميع مدارس القاهرة ابتداءا من يوم 26 مارس 2024

وبناءا على تعليمات مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أعدت كل إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة لكل المراحل التعليمية ، بشكل يراعي صالح الطلاب ولا يشكل أي ضغط على الطلاب الدارسين بمختلف الصفوف الدراسية .

جدول امتحانات شهر مارس 2024 .. هل تتولى التعليم وضعه بشكل موحد لجميع المحافظات ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها غير مختصة بوضع  جدول امتحانات شهر مارس 2024 بشكل موحد لجميع المحافظات .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهمة وضع  جدول امتحانات شهر مارس 2024 تتولاها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس. 

هل يتم تعطيل الدراسة خلال جدول امتحانات شهر مارس 2024 ؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم عقد امتحانات شهر مارس 2024 وفقا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات شهر مارس 2024 على أن يتم عقد كل امتحان جزء من الحصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بـ جدول امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ،و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.
 

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024  ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024. 

 

امتحانات شهر مارس 2024 

ووفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط .

 ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة .

  ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس 2024 محافظة القاهرة
جدول امتحانات شهر مارس جدول امتحانات شهر مارس 2024 امتحانات شهر مارس 2024 شهر مارس 2024 امتحانات

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