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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 750كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.


وفي هذا الشأن ، اكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر  برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية لمنوف وحي غرب وجهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت  ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، أسفرت عن ضبط  750كجم لحوم ودواجن وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ، بنطاق مركز ومدينة منوف وحي غرب شبين الكوم ،  وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن. 

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شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً  لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإشتراطات الصحية الحملات التفتيشية الطب البيطري تصنيع منتجات اللحوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية مديرية الطب البيطري منتجات اللحوم

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