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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل طريقة لـ بر الوالدين في رمضان.. داعية يكشف عنها

صدى البلد

قال الشيخ احمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف أن بر الوالدين من أعظم العبادات عند الله عز وجل فقد ذكرها الله في كتابه العزيز واخبره به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعظم بر الوالدين فقد كررها الله عز وجل في كتاب ة في اكثر من آية قرآنية كما ان بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد توحيد الله عز وجل .

 

وأضاف الغنام خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة " صدى البلد " الرسمية بالفيسبوك أن قوله تعالى "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا " وهنا جاءت كلمة إحسانا بصيغة المصدر ليؤكد على ضرورة اكتمال الإحسان للوالدين ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( لا أعلم شيء يقرب الإنسان الى الله اكثر من بر الوالدة ) .

 

وأوضح الغنام أن بر الوالدين اقترن بشهر رمضان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: " خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له ، وخاب وخسر من ادرك والديه أوأحدهما ولم يغفر له ، وخاب وخسر من سمع اسمي ولم يصل عليه ).  

أفضل دعاء للأم المتوفية
1- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2-  اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها ، وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها». 

3- « اللهم إنها أمتك، خرجت من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها، وأن تثبتها عند السؤال، اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

وزارة الأوقاف بر الوالدين الوالدين احمد الغنام نصائح للصائمين

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