جيهان مديح تشكر الرئيس السيسي: إنشاء متحف للمرأة انتصار جديد لعظيمات مصر

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل للمرأة المصرية.

وأكدت "مديح" في تصريحات لها اليوم الخميس، أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية المرأة المصرية، تعد انتصارا جديدا من سيادته للمرأة المصرية، موضحة أن تلك التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لمجهودات وتضحيات المرأة المصرية على مر العصور.

وثمنت توجيهات الرئيس باستحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال، مشيرة إلي أن المرأة حصلت في عهد الرئيس السيسي على دعم وتمكين غير مسبوقين.

وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر، عن فخرها باعتبارها أول رئيس حزب إمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة" أشرف بأنني أول رئيس حزب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "، مؤكدة ان ذلك يعكس حجم الدعم الحقيقي الذي حظيت به المرأة واصبحت تعيش بفضله عصرها الذهبي، بعد عقو وعقود من التهميش.