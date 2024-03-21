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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

حبيبه الشماع
حبيبه الشماع

أحالت النيابة المختصة المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع الى محكمة الجنايات .

وفجر د. محمد امين محامي الراحلة حبيبه الشماع مفاجأة بأن ممثل شركة أوبر خلال التحقيقات أكد أن الشركة تعرضت للخداع من قبل السائق حيث قام بتزوير بعض الأوراق لكي يتمكن من العمل معهم كما أنه تلاعب في الابلكيشن الخاص بالشركة وهو أمر مخالف لقواعد العمل داخل الشركة.

والجدير بالذكر أن حبيبه الشماع توفت داخل مستشفي المركز الطبي العالمي اثر نزيف في الدماغ شديد نتيجة القفز من السيارة وتم تشييع جثمانها وتلقي العزاء في الراحلة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

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