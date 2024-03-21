حدث ليلا| إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع للجنايات وأمطار رعدية تضرب 14 محافظة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عاجل| أمطار رعدية تضرب 14 محافظة خلال ساعات.. الأرصاد تطلق تحذيرا

كشفت غرف العمليات المركزية في 14 محافظة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد البلاد عاصفة ترابية، إذ تصل سرعة الرياح إلى 36 كيلو مترًا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد 14 محافظة وهي: «القاهرة، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس»، فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات الجمهورية

أما بالنسبة لسرعة الرياح في المحافظات سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت سرعتها في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 30 كيلو متر في الساعة، وفي السواحل الشمالية الغربية سجلت 34 كيلو متر في الساعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وتشهد جميع المحافظات اليوم الخميس، طقس غائم جزئيًا، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود بها طقس مشمس على مدار اليوم مع انعدام فرص سقوط الأمطار في شمال وجنوب الصعيد وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي من المقرر ان يتم صرفها بدءا من اليوم الخميس وفقا للجدول المعلن سابقا من قبل وزارة المالية ، على أن تكون الرواتب بالزيادة الجديدة، بعد اعتماد رئاسة مجلس الوزراء الحد الأدنى لكل درجة والذي يصل إلى 12 ألف جنيه.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اول الشهر الجاري ، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى غدًا الخميس، حيث من المتوقع طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد الاسكندرية أمطارا خفيفة الى متوسطة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فيما ووجه اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار مشددا على سرعة نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات و تفريغها خاصه محطات الرفع علي مدار الساعة مع متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات ، واستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم حيال وجود أي شكاوى ، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.

ولسه | ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.

تخفيضات تصل لـ 40٪؜.. خبر سار من الداخلية فى شهر رمضان

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 16 فبراير وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

لأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذا – 6 معارض رئيسية - 44 معرضا فرعيا – 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

استعاد وعيه بالكامل.. شوبير يزف بشرى سارة بشأن حالة أحمد رفعت

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال رئيس الجهاز الطبي لفيوتشر : أحمد رفعت بدأ التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل".

وكان “رفعت” قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى، ولا يزال اللاعب في العناية المركزة تحت رعاية طبية مشددة.

وقد أعلن مستشفى زمزم فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي أصيب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية.

وأكد مصدر طبي داخل المستشفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفعت استرد الوعي بشكل جزئي، وهناك تحسن تدريجي ملحوظ للغاية في الحالة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية، ويتم الاطمئنان على كافة وظائف الجسم.

مفيد شهاب: إسرائيل قبلت التحكيم الدولي للحفاظ على السلام مع مصر|فيديو

حل الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا ضيفاً في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، وصرح ببعض التصريحات نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

ذكرى استرداد طابا عودة الحق لأصحابه

قال الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن ذكرى إسترداد طابا مناسبة غالية للغاية، لأنها تمثل عودة الحق لأصحابه، مؤكداً أن استرداد طابا انتصار لمصر يستحق أن نحتفل به.



وأضاف ، أن شباب مصر لابد أن يعرف تفاصيل معركة طابا القانونية الدولية، و يعرف كيف تم إدارة معركة طابا قانونياً، وكيف يتم الاستفادة منها؟

وأشار مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى، أن نصر أكتوبر العسكري كان السبب في الانتصار القانوني في معركة طابا.

الانتصار العسكري لمصر في 73 أشعر إسرائيل بعدم قدرتها على مس سيادتنا



قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن الانتصار العسكري لمصر في 1973 أشعر إسرائيل أنها لن تستطيع أن تمس السيادة المصرية، مشيرا إلى أن إسرائيل تأكدت أنه لمصلحتها أن تتفاوض وتعيد حالة السلام مع مصر بعد هزيمتها في 1973.

وأضاف، أن القوات المسلحة واجهت تحديا كبيرا لإعادة بناء قدراتها العسكرية من 67 حتى 73 ليتحقق النصر، مضيفا أن القوات المسلحة واجهت تحديات وصعوبات غير عادية ونجحت في عبور خط بارليف.

وأشار عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى، أن إسرائيل بعد الهزيمة العسكرية القاسية في 1973 طلبت الدخول في مفاوضات السلام واستمرت لعدة سنوات، موضحا أن إعلان مبادئ كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل تم في 1978.

هل يجوز أن يكون السحور ماء فقط؟.. اعرف أقل قدر لإصابة السنة

هل يجوز أن يكون السحور ماء فقط؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، حيث سائل يقول: ما حكم الاكتفاء في السحور بشرب الماء؟

هل يجوز أن يكون السحور ماء فقط؟

وقالت الإفتاء في بيان هل يجوز أن يكون السحور ماء فقط؟: «يحصل تمام السحور وفضيلته وسنته بتناول شيء من الطعام أو الشراب ومما يحصل به التقوي على أداء العبادة وكان مباحًا شرعًا، فيجوز السحور بالماء، ويحصل بذلك فضيلته وبركته وتمام الأجر».

واستدلت بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» رواه الإمام أحمد في "المسند".

كما قال العلامة الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 257، ط. المكتبة العصرية): [(ويُستحب له ثلاثةُ أشياءٍ: السحور)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الْسَّحُورِ بَرَكَةً».. والبركة ولو بالماء؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 401، ط. دار الفكر): [ويحصل السحور بقليل الأكل وكثيره، ولو بالماء؛ لما روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»، والله أعلم] اهـ.

وقال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 420، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(و) يُسَنُّ (أن يَتَسَحَّرَ).. وَيَحْصُلُ بقليل المطعوم وكثيره؛ لخبر ابن حبان في صحيحه: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ»] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 489، ط. عالم الكتب): [(وتَحْصُلُ فَضِيلَتُهُ) أي: السَّحُور (بِشُرْبٍ)؛ لحديث: «وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ»] اهـ.

منتخب مصر يواصل تدريباته لمواجهة نيوزيلندا بكأس العاصمة

يواصل منتخب مصر يخوض تدريبه بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر .

وأشاد التوأم حسام و إبراهيم حسن بإستاد مصر بالعاصمة و التأكيد على إمكانياته الكبيرة ، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة و تسديد على المرمي .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير وأحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشه و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف.

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

زاد الحديث في الفترة الأخيرة عن ملف تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الأهلي مع ناديه، حيث ينتهي تعاقد معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم حسم ملف تجديد عقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.

إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات

قال الدكتور محمد امين محامي حبيبة الشماع أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم بمحاولة خطف موكله الي محكمة الجنايات.