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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة.. يغفر ذنوبه ويضيء قبره ردده الآن

دعاء للميت فى رمضان
دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة

دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة أصبحنا فى الجمعة الثانية من شهر رمضان الكريم، وفي يوم الجمعة يبحث الكثير من المسلمين على محرك البحث العالمي جوجل، عن دعاء للميت فى رمضان، حيث يعد للدعاء أهمية كبيرة في حياتنا عامة، وللمتوفى على وجه الأخص، له أهمية أكبر؛ ويكون الدعاء للميت في قبره بمثابة صدقة جارية له، و دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة يجمع فضيلتين عظيمتين في رمضان، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام، و شهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء؛ فدعوة الصائم قبل الإفطار لا ترد بإذن الله - تعالى-، فقد روى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم – يقول: "للصَّائمِ عِندَ إفطارِهِ دَعوةٌ مُستجابةٌ"؛ فَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرٍو إذا أفطرَ دعا أَهْلَهُ وولدَهُ ودعا، لذا ينشر موقع صدى البلد دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة .

دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة 

«اللهُم، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

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دعاء للميت فى رمضان 

« اللهم اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه».

« اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

أجمل دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة 

« اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

« اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

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الدعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة 

اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعالّ.
اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار. 
اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين. 
اللهمّ أنزل على أهله الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك. 
اللهمّ ثبّتهم على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد. 
اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين. 
اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. 
اللهم ارحمه، واغفر له، وانظر إليه بعين لطفك وكرمك، يا أرحم الراحمين . 
اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره، ونوّر له فيه. 
اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، و يوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذاب يوم تبعث عبادك. 
اللهم ارحم غربته وارحم شيبته. 
اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. 
اللهم اجعل ذريته ذرية صالحة، تدعو له بخير إلى يوم القيامة. 
اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا. 
اللهم اجعل ذريته سترًا بينه و بين النار.

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أفضل دعاء للميت فى رمضان 

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. 
اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. 
اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. 
اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.
اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.
اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

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دعاء للميت فى شهر رمضان 

• اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.
• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.
• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.
• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.
• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.
• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه

دعا للميت يوم الجمعة 

• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.
• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.
• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.
• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.

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