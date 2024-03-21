هل يصبح خارقا؟.. أول ظهور لرجل زرع شريحة "ماسك" في دماغه

نشرت شركة "نيورالينك" الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك، تفاصيل زرع شريحة إلكترونية داخل دماغ مريض بالشلل الرباعي.

وتتيح هذه الشريحة الإلكترونية للمريض التحكم بالذكاء الاصطناعي والكمبيوتر عن طريق العقل والتفكير دون الحاجة لاستخدام فأرة الكمبيوتر.

وتم تنفيذ هذه التجربة من شركة "نيورالينك" الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك، ضمن التجارب السريرية لزراعة شرائح إلكترونيا داخل الدماغ لديها القدرة علي تغيير العالم للأفضل، ومن المقرر أن تساعد هذه الشرائح مصابي الشلل، ومن فقدوا السمع أو البصر.

وخلال الفيديو التالي نكشف حالة المريض المصاب بالشلل الذي زرع شريحة إلكترونية بدماغه وهل استطاعت تغيير حياته للأفضل أم لا وهل أثرت علي حالته الصحية؟