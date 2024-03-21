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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

رفض التهجير وحل الدولتين وتحذير بشأن رفح|ماذا دار بين وزير الخارجية وبلينكن عن فلسطين؟

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، اليوم الخميس، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا وزير خارجية الولايات المتحدة إلى القاهرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد سامح شكري وزير الخارجية، علي الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

إنهاء التجويع ووقف النار في غزة 

وقال سامح شكري: "توطيد العلاقات المصرية الأمريكية يسهم في زيادة الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، وركزنا في المباحثات على الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على أهيمة الوصول لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة اعداد المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق في غزة".

وتابع سامح شكري: "أكدنا على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين والمقررات الشرعية الدولية، ويجب إنهاء حالة التجويع في قطاع غزة".

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