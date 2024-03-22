مدحت نافع: مصر تحصد 58.2 مليار دولار أموال خارجية خلال 30 يوما



أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر تحصد 58.2 مليار دولار أموال خارجية في أقل من 30 يوم، مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبي يجذب المستثمر المحلي ويجب مراعاه ذلك في التصريحات.





وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه يجب على الحكومة العودة للوراء والسماح للقطاع الخاص بالتقدم للأمام في السوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وجود سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن الحل المستدام لأزمة نقص الدولار هو الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، للقضاء على السوق الموازية.