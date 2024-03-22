ضباط المراقبة الجوية ينظمون حفل إفطار رمضان السنوي.. صور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، حفل إفطار رمضان السنوي، للمراقبين الجويين وسط أجواء احتفالية، بحضور كلا من كابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية واللواء خالد الألفي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من مسئولي شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر.

جاء ذلك بحضور أيضا، كلا من اللواء طارق عبدالله رئيس مجلس إدارة إيروسبورت، والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، والعميد مدحت غرث عميد كلية المراقبة الجوية.

رحب الكابتن محمد عبدالمنعم نائب رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بالضيوف المشاركين في حفل الافطار السنوي، معربا عن سعادته بهذا التجمع السنوي الذي يحرص مجلس إدارة النادي على عقده كل عام، ليكون فرصة للقاء جميع المراقبيين الجويين في جو هادئ ومترابط.

من جانبه، حرص “كابتن إيهاب محي"، على تهنئة المراقبين الجويين خلال الحفل، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال المراقبة الجوية في جميع مطارات الجمهورية وما يقدمونه من أجل سلامة حركة الطيران في المجال الجوي المصري، ووجه أيضا الشكر لمجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية على حرصهم كل عام على هذا التقليد بالاحتفاء بإفطار رمضاني سنوي يجمع كل المراقبين الجويين.

وحضر حفل الإفطار السنوي لنادي ضباط المراقبة الجوية، ممثلي شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر منها ( طيران الاتحاد والخطوط الجوية السعودية أيضا) بالإضافة إلى أعضاء مجلس النادي وهم ( ك. أحمد السعيد، ك. محمد حسن سعد. ك. أحمد نصر، ك. محمد مصطفى، ك. معتز لاشين، ك. يوسف عبدالرحمن، ك. محمد عبدالسلام، ك . محمد رشوان)، وأيضا حضر مدير عام مراقبة المنطقة ك. وائل عزت، ومدير عام السلامة ك. خالد الشرقاوي، ودكتور محمد المهدي عميد كلية المراقبة الجوية سابقا، وكابتن حسام أحمد مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي ضباط المراقبة الجوية، يستعد استضافة وتنظيم الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، في دورته القادمة، المقرر أن يتم عقدها في مصر خلال أكتوبر القادم 2024، في سابقة لم تحدث منذ 43 عام، وذلك بعدما قدمت بعثة النادي الذي ترأسها الكابتن محمد عبدالمنعم نائب رئيس مجلس إدار النادي، طلبًا إلى الاتحاد الدولي للمراقبيين الجويين خلال مؤتمر نيجيريا الذي انعقد في ديسمبر الماضي، باستعداد مصر لاستضافة المؤتمر القادم للاتحاد الفيدرالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.