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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. محمد شاهين يعود للشك في صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

عرضت منصة watch it، الحلقة الثانية عشر من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024. 

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل لحظة غضب، يتراجع آسر عن تسليم الفيديو التي تظهر فيه يمنى (صبا مبارك) وهي تقتل زوجها، إلى الشرطة، وذلك بعدما فشلت يمنى في تنفيذ المهمة الثانية. 

كما تشهد الحلقة الثانية عشر من مسلسل لحظة غضب، معاودة الشك لدى مصطفى (محمد شاهين) في يمنى مرة أخرى بعدما تذكر حذف ذاكرة الكاميرا من الصيدلية المجاورة للمنزل. 

 

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم . 

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي، حيث تظهر “صبا” بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الأداة. 

 

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

 

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التليفزيونية، مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس. 

 

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