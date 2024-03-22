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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

من أجل دعم الخبز| ماذا حدث في أسعار البنزين؟.. وتحريك السولار والبوتاجاز لأول مرة منذ فترة

تحريك أسعار البنزين
تحريك أسعار البنزين والسولار

تحريك سعر البنزين والسولار والإبقاء على سعر الخبز.. قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة، على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيًا بالبنزين.

ويأتي تحريك سعر السولار والبوتجاز، بقرار من لجنة تسعير المواد البترولية، عقب عدم تحركها أو وقوع أي زيادة علي أسعارها منذ فترة كبيرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

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