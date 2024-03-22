نادية زخاري تكشف عن مواقف مع الرئيس في زمن توليه منصب وزير

إحدى المكرمات في يوم المرأة المصرية...

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج المشرفة من السيدات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، ومنحهن شهادة تقدير؛ تقديرًا وعرفنًا لمجهوداتهم لرفعة الوطن.

ومن بين المكرمات، كانت الدكتورة نادية زخاري التي تولت وزارة البحث العلمي في مصر خلال فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل.

التكريم بكل التكريمات

وأعربت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة التعاون الدولي السابقة، عن سعادتها بتكريم الرئيس لها موضحة أن هذا التكريم بإجمالى التكريمات التي حصلت عليها في حياتها لأنه من رئيس الجمهورية أعلى قيادة فى الدولة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي السابقة في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد” أن سعادتها اكتملت بوجود بنتيها خلال تكريمها، وشعرت بالفخر بأن الدولة تكرمها .

وتابعت الدكتورة نادية زخاري أنها لم تتحدث كثيرا مع الرئيس؛ احتراما للوقت المحدد، لكنه قام بتهنئتها بشهر رمضان وعيد الأم، وأنا متفائلة جدًا بما هو قادم.

وأشارت الدكتورة نادية زخاري إلى أ، قرارات الرئيس صائبة وحكيمة لأن المبلغ الذي كان فى صندوق العمر الذهبي قليل جدًا، وقالت توقعت أن يزيد المبلغ، كما أعربت عن سعادتها باهتمام الرئيس السيسي بكبار السن الذين أفنوا حياتهم لخدمة المجتمع.

وأشارت الدكتورة نادية زخاري إلى أن توصيته عن زيادة النفقة للمطلقات تؤكد إنسانيته لكن المرأة لابد أن تتربح من عمل يدها حتى لو مش متعلمه، يقدم المجلس القومي للمرأة التدريب على مهن مختلفة وصناعات يدوية تساعدها على التمكين الاقتصادي.

وأوضحت الدكتورة نادية زخاري أنها كان لها شرف التعامل مع الرئيس حين كان وزيرًا، لافتة إلى أنه كان حريصًا على متابعة كل كبيرة وصغيرة حتى لو بعيدًا عن وزارته، وحين يتلقون الملف عن الدولة يقوم بالتخطيط وكتابة الملاحظات فلم يكن يمر عليه شيء من دون دراسة ومراجعة وتدقيق.

وأكدت أن الرئيس السيسي كان قليل الكلام، وهذه عادته، لكنه حين يتحدث يصيب الهدف، وقالت: قدمت له التحية عن موقفه حين كان يسد الأنفاق التي تصل إلى غزة لحماية مصر.

جدير بالذكر أن الدكتورة نادية زخاري أشرفت على 60 رسالة دكتوراه، ونشرت 65 بحثًا علميًا في مجلات علمية عالمية، وعملت كمُحكمة في بعض المجلات العلمية ومُحكمة لبعض المشاريع العلمية، وساهمت الأستاذة الدكتورة نادية زخاري في تجديد معامل قسم بيولوجيا الأورام بالقصر العيني، كما أشرفت على قوافل الحب والعطاء المجانية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس مجموعة من السيدات المتميزات والنماذج المشرفة من الأمهات المثاليات الفضليات خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الرجال بالدولة.