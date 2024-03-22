تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

بتعديلات جديدة في تصميم الهواتف وتحديدا في الشاشة أعلنت شركة آبل عن خططها لإطلاق هواتف آيفون 16 مع تقليل سمك حافات الشاشة.

تعتزم شركة آبل بحسب التسريبات،القيام بزيادة حجم الشاشة في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس وذلك بنحو 0.15 بوصة بتصميم جديد يقلل سُمك حافات الشاشة، وأبعاد الهاتفين التي تزيد بواقع مليمتر واحد في العرض و 3 ملم في الطول وذلك مقارنة بإصدارات آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وفقا لموقع “ gizchina ” استطاعت آبل القيام بخفض حافات الشاشة في هواتف آيفون 16 من خلال القيام بتجميع الأسلاك النحاسية الداخلية في حزمة محكمة وقد حاولت آبل تطبيق خفض حافات الشاشة في هواتف آيفون السابقة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب مشكلات متعلقة بالحرارة قد تم القيام بحلها لاحقا من خلال تحسين تقنيات تبديد الحرارة

ومن المنتظر القيام بإطلاق “هواتف آيفون 16 ”خلال الربع الأخير من عام 2024 الجاري، بالإضافة إلى ملحقات أخرى مثل الساعات الذكية وسماعات AirPods.

أما عن سعر هواتف هواتف آيفون 16 فقد تبدأ من 699 دولارًا أمريكياً.