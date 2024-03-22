مصر تواجه نيوزيلندا.. حافلات مجانية لنقل الجماهير من الميادين لاستاد العاصمة الإدارية

وجه وزير النقل كامل الوزير بتوفير حافلات ركاب "اتوبيسات" بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة؛ تسهيلا على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

يأتي توجيه الوزير في إطار التعاون والتنسيق المثمر بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا) وذلك باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وتقرر أن يكون قيام تلك الحافلات في تمام الساعة 4 عصرًا بدءًا من اليوم الجمعة من ميادين (عبدالمنعم رياض والعباسية وحدائق القبة) بجوار نادي مصر للبترول بمدينة نصر ومحطة مترو الاستاد بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ومحطة عدلي منصور وشبرا الخيمة والسلام والمعادي "أمام المركز الأوليمبي الجيزة وحدائق الأهرام أمام نادي حدائق الأهرام وزهرة العاصمة والعاشر من رمضان "ميدان الأردنية" والزقازيق أمام نادي الشرقية.

يذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق (القطامية- السخنة) على بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

منتخب مصر أمام نيوزيلندا

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في العاشرة مساء الجمعة على استاد مصر بـ العاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.