بيضرب أي مستندات.. سقوط مزور المحررات الرسمية بالقاهرة| صور

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع "فيس بوك" للإحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.

أمكن ضبطه، وبحوزته عدد 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية والخاصة والأطباء بمختلف التخصصات - عدد من المحررات الرسمية المزورة - الأدوات المستخدمة فى إصطناع المحررات الرسمية المزورة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.