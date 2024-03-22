الأوبرا تطلق لياليها العربية والإسلامية الرمضانية

تتوالى خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم حيث تطلق دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامج السهرات العربية والاسلامية الرمضانية والذى يبدأ بأمسية من دولة باكستان تقام بالعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك فى التاسعة مساء الاحد 24 مارس بالمسرح الصغير .

تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية تعكس جانبا من الوان الابداع المحلى وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية .

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات الأوبرا الرمضانية يشهد مجموعة من العروض الفنية المصرية والدولية تقام على المسرحين المكشوف والصغير .



وأطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات أولى حفلات برنامجها الرمضاني علي المسرح المكشوف حيث افتتح الحفل بفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية بساحة الاوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقدمت عدد من اللوحات الفلكلورية علي انغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة.