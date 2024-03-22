مجلس الأمن يفتتح جلسة التصويت على مشروع قرار بشأن التطورات في غزة

أفتتحت ، اليوم اليوم الجمعة، جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن التطورات في غزة.

ودعا ممثل روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، لعدم تأييد المشروع الأميركي لأنه يلطّخ شرف المجلس ويقوّض مسؤوليته.



ولفت ممثل روسيا في مجلس الأمن إلى أن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.



وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن ، أن صيغة القرار الأميركي المعروضة للتصويت صيغة مُميَّعة.



ولفت فاسيلي نيبينزيا، بعد أن كادت غزة تُسوّى بالأرض اكتشفت واشنطن جدية الوضع هناك وهذا نفاق معياري.



وأكد ممثل روسيا في مجلس الأمن أنه لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد وثيقة لوقف إطلاق النار بسبب الولايات المتحدة، مضيفاُ أن عدم اعتماد القرار المعروض سيكون خطأً تاريخيًّا.



ومن جانبها، قالت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون لها السلطة في غزة، مضيفة أن كل يوم من دون صفقة يعني يوم معاناة إضافية.



وأكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، على أنه باعتماد القرار المعروض أمامهم يرغم حماس على قبول الصفقة.



ولفت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أن أمريكا تريد وقفًا فوريًّا ومستدامًا لإطلاق النار يؤدي لإطلاق كل الرهائن.