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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قبل الإسراء والمعراج بـ 14 عامًا.. علي جمعة يصحح معلومة خاطئة عن الصلاة

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ليه الصلاة فرضت في السماء في الإسراء والمعراج؟

علي جمعة: الصلاة فرضت في الأرض وليس في السماء

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "محصلش معلوماتك غلط وانا هصلحهالك، الصلاة فرضت في الأرض واللي فرضت في السماء الصلوات الخمس،  واللي حصل كان في واحد اسمه سيدنا عفيف، وهو قال لسيدنا العباس، وكان لسه برضوا فى الجاهلية، أنا شفت حاجة غريبة شفت واحد طلع من الخيمة وودى وشه في اتجاه كده وقال الله أكبر وبعدين شاب صغير وقف جنبه وقال الله اكبر وبعدين سيدة طلعت من خيمة واستغربت، وسيدنا العباس قال له إن محمد يدعى أنه ارسل له وآمن معه علي وخديجة".

طفل يسأل: إزاى النبي صلى بالأنبياء ولم تكن الصلاة مفروضة؟.. علي جمعة يجيب

طفل يسأل: ليه صلاة قيام الليل مهمة؟.. وعلي جمعة: كانت فرض على النبي

وتابع: "هذه الواقعة كانت قبل الإسراء والمعراج بـ 14 عامًا ".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة الصلاة الإسراء والمعراج برنامج نور الدين شهر رمضان

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