لأعضاء هيئة التدريس.. فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل 2025

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة والراغبين في الترشح الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها السابعة والأربعين 2025، الإسراع في استيفاء متطلبات الترشح .

جدير بالذكر أن جائزة الملك فيصل تعد من الجوائز المرموقة، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار سنويا موزعة على خمسة فروع.

موضوعات هذه الدورة تشمل، جائزة الدراسات الإسلامية: «التي تناولت آثار الجزيرة العربية»، وجائزة اللغة العربية والأدب: «الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي»، وجائزة الطب: «العلاج الخلوي»، وجائزة العلوم: «الفيزياء». أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

مع العلم بأن آخر موعد للتقدم للجائزة هو 31 مارس 2024

لمزيد من المعلومات عن الجائزة ومجالاتها وإجراءات الترشح ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة على الرابط:

www.kingfaisalprize.org/nominations

يتشرف مكتب الجوائز بالجامعة تقديم الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز.