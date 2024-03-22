مسلسل المداح 4 الحلقة 13.. حمادة هلال يواجه الجن موت فى واحة سيوة

يشهد مسلسل المداح الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديا جديدا في واحة سيوة ضد الجن موت (حمزة العيلي) في محاولة لإنقاذ "سيد" ابن "عم فاروق".

كما يشهد منزل أم صابر المداح (حنان سليمان) أحداثا غريبة حيث تسمع أصواتا غريبة وترى ابنها عز (هادي خفاجة) الذي مات في الأجزاء الأولى من المسلسل.

يخبر عز أمه أنه غير مرتاح وأن ذلك بسبب ما يفعله أخيه صابر المداح وأنه في عذاب كبير بسببه.

تحدث مشاجرة بين رحاب (هبة مجدي) وصابر المداح بسبب إهماله لعائلته.

وتتهمه رحاب بإجراء عمل لها بالطاعة وأنها عثرت عليه في المقابر، بينما يؤكد لها صابر أنه لم يفعل شئ لها وأن ماحدث من مكائد الجن للوقيعة بينهما.

يذهب المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) إلى أم صابر المداح وتخبره عن ظهور ابنها عز المتوفي لها، ويطلب منها سميح عدم إخبار صابر بذلك.

في الوقت نفسه، تلتقي كاسيا (مي سليم) بالدكتور سميح ويخططان لهزيمة صابر المداح، كما يلتقي عبدالرازق (صبحي خليل) مع كاسيا ويخبرها أنه سينشر فضيحة لعائلة المداح قريبا.

يسافر صابر المداح إلى مكان مجهول في واحة سيوة يقوده خاتم مضيء، وبعدها يصل إلى مقام سيدي جعفر لكنه يجد الباب مغلقا، ويخبره خادم المقام أن الباب مغلق منذ سنوات طويلة ويمنع دخوله.

تذهب رحاب إلى المكان الذي عثر فيه صابر على الخاتم المضيء وتضع حجاب (عمل) بين الصخور، بعدها تعاتبه رحاب وتخبره بأنها لم تعد تهتم بأي شيء يخص علاقتهما.

يلعب عبدالرازق وزوجته مدام غادة مع حسن سلام (خالد سرحان) ويحاولان النصب عليه والاستيلاء على أمواله بتدبير من الدكتور سميح.

في نهاية الحلقة، يظهر الجن موت لأم صابر المداح ويحاول الهجوم عليها، تنتهي الحلقة بأحداث مشوقة تترك المشاهدين يتساءلون عن مصيرها.