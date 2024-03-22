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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

صدى البلد

ترددت شائعات عديدة خلال الأيام الماضية حول اختفاء الأميرة كيت ميدلتون أحد أفراد العائلة المالكة ببريطانيا كان أبرزها شائعة الوفاة.

وبعد مرور شهرين على اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون ظهرت مؤخرا فى مقطع فيديو جديد لتكشف سر غيابها طوال الفترة الأخيرة وتوقف الجدل.

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نشر مقطع فيديو الأميرة كيت ميدلتون على الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على تويتر، وكان أبرز ماقالته: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم شخصيًا، على كل رسائل الدعم لى الرائعة، وعلى تفهمكم لوضعى أثناء التعافي من الجراحة، لقد كانا شهرين شديدي الصعوبة بالنسبة لعائلتنا بأكملها، ولكن كان معى فريق طبي رائع اعتنى بي كثيرًا وأنا ممتنة له جدًا، وفي يناير الماضي خضعت لجراحة كبرى في البطن وكان يُعتقد حينها أن الحالة ليست سرطانية".


وأضافت كيت ميدلتون: "نحجت الجراحة جدا لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية كشفت عن وجود السرطان ونصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع للعلاج الكيميائي الوقائي وبالفعل بدأت الآن المراحل الأولى منه، كان هذا بمثابة صدمة كبيرة وبذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لإدارة الموقف من أجل عائلتنا الصغيرة وقد استغرق بعض الوقت للتأكد من التعافي من العملية الكبرى وبدء العلاج الكيماوي، لكن الأهم أن الأمر استغرق وقتًا لكى نستطيع شرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم ولطمأنتهم ".

وتابعت كيت ميدلتون: "قلت لهم أننى بخير وأزداد قوة كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي تساعدني على الشفاء في ذهني وجسدي وروحي ووجود ويليام بجانبي مصدرًا قويا للراحة والطمأنينة وحالة الحب والدعم واللطف الذي أظهره الكثير منكم يعني الكثير بالنسبة لنا على حد سواء، ونأمل أن تفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن بعض الوقت والمساحة والخصوصية لإكمال العلاج.

كيت وزوجها
كيت وزوجها

واستكملت كيت ميدلتون حديثها: "جلب لي عملي دائمًا إحساسًا عميقًا بالسعادة وأنوى العودة عندما أكون قادره على ذلك، لكن في الوقت الحالي، علي أن أركز على التعافي الكامل، كما أننى في هذا الوقت أفكر في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان، لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، انت لست وحدك".

 

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