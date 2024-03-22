عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

تحدث الفنان عصام صاصا، عن المشكلة بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا: “مشكلتي كانت مع إدارة أعمال عمر كمال.. وساب بيكا ومسك إدارة أعمالي فكان بيكرهني فى حمو بيكا ومكنتش أعرفه ساعتها".

وأضاف الفنان عصام صاصا، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”:"كان بيفضل يحكيلي عن حمو بيكا حاجات وحشة وعارف أنه مش فيه الصفات دي.. وكان بيكا بيحاول يوصلي فى أى وقت الشخص دا يبعده ومكنش هناك لغة تواصل بينا".

وتابع الفنان عصام صاصا: “عمر كمال أنا كنت متضايق منه فى أنه من فترة كان عامل أغنية مع حمو بيكا وسجلنا أنا وهو أغنيتين مع بعض وأخدت واحدة وهو أخد أغنية عندي.. وجيت نزلت الأغنية بتاعتي أغنيته اللي معاه نزلها وصوتي أتشال وجه بداله حمو بيكا ومتشهرتش لأني قفلتها فى نفس اليوم".