عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

الفنان عصام صاصا
الفنان عصام صاصا

تحدث الفنان عصام صاصا، عن المشكلة بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا: “مشكلتي كانت مع إدارة أعمال عمر كمال.. وساب بيكا ومسك إدارة أعمالي فكان بيكرهني فى حمو بيكا ومكنتش أعرفه ساعتها".

وأضاف الفنان عصام صاصا، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”:"كان بيفضل يحكيلي عن حمو بيكا حاجات وحشة وعارف أنه مش فيه الصفات دي.. وكان بيكا بيحاول يوصلي فى أى وقت الشخص دا يبعده ومكنش هناك لغة تواصل بينا".

وتابع الفنان عصام صاصا: “عمر كمال أنا كنت متضايق منه فى أنه من فترة كان عامل أغنية مع حمو بيكا وسجلنا أنا وهو أغنيتين مع بعض وأخدت واحدة وهو أخد أغنية عندي.. وجيت نزلت الأغنية بتاعتي أغنيته اللي معاه نزلها وصوتي أتشال وجه بداله حمو بيكا ومتشهرتش لأني قفلتها فى نفس اليوم".

الفنان عصام صاصا عصام صاصا “أسرار برنامج “أسرار “أسرار”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

ترشيحاتنا

كأس العاصمة| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا

روسيا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس

عصام صاصا: «عمري ما كانت في رقاصة جنبي خلال حفلاتي لهذا السبب»

عصام صاصا يكشف تفاصيل خلافه مع عمر كمال وحمو بيكا

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

روسيا.. تشديد أمني وإلغاء الفاعليات الترفيهية في كروكوس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ