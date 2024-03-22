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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معركة التنوير.. الباز يكشف سبب هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

كشف الدكتور محمد الباز،  تربص جماعة الأخوان الأرهابية بمسلسل الحشاشين معقبا:" المسلسل أثار ذعر الجماعة الإرهابية".

وقال محمد الباز خلال حواره مع برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الأعلامية عزة مصطفى إن مسلسل الحشاشين جاء لهدف ورسالة معينة وواضحة، والجماعة نفسها فى الأساس جماعة متطرفة مارست العنف كما الحال بالنسبة لجماعة الأخوان الأرهابية.

معركة التنوير

وأشار محمد الباز إلى أن مسلسل الحشاشين سلاح مهم في معركة للتنوير، وهو إسقاط على تنظيم جماعة الإخوان».

وتابع محمد الباز  أن الحقيقة الدرامية للعمل الفني ليس شرطا أن تتطابق مع الحقيقة التاريخية، وهدفه تقديم الفكرة.

إخوان الإخوان الإرهابية الإرهاب الإعلامية عزة مصطفى الحشاشين الجماعة الارهابية الدكتور محمد الباز

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