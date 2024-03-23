عصام صاصا: مفرقش معايا محمود العسيلي..وعمر كمال شال صوتي وحط حمو بيكا

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا، على تصريحات الفنان محمود العسيلي الأخيرة، كاشفا تفاصيل الصلح بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا.

وقال عصام صاصا في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر: “مشكلتي مع حمو بيكا كانت من خلال إدارة أعماله طول الوقت بيكرهني فيه، على الرغم من أني مكنتش أعرف حمو بيكا ولا قبلته غير مرة”.

وعن تفاصيل خلافه مع عمر كمال، أكد عصام صاصا: “كنت مضايق منه بسبب أني سجلت معاه أغنيتين، واتفقنا أن كل واحد هيأخد أغنيه عنده، أنا زلت الأغنية بتاعتي.. وبعد ما عمر كمال نزل الأغنية عنده اكتشفت أن صوتي اتشال من الأغنية وحمو بيكا صوته اللي دخل فيها.. والأغنية نزلت بصوت عمر كمال وحمو بيكا.. ولكن قفلت الأغنية على اليوتيوب أنا مش بسيب حقي”.

ورد عصام صاصا على تصريحات محمود العسيلي التلفزيونية الأخيرة، بأنه لا يعرف اسم المطرب الذي حقق أرقام عالية عبر موقع اليوتيوب، قائلا: “مزعلتش منه ولكن مفرقش معايا، أنت المفروض حد كبير وليك قيمتك متتكلمش مع حد متعرفوش.. وهو أكيد عارف أسمي لأن قبل ما يطلع في البرنامج بيومين.. حسن شاكوش كان عنده حفلة والعسيلي كان قاعد وشاكوش كنا كل واحد في طربيزة، وشاكوش رحب بيا وبيه، أكيد يعني عرف أننا فنانيين زي بعض".

