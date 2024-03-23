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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ينافس على صدارة الدوري.. العين الإماراتي يتخذ قرارا عاجلا بشأن مدرب الفريق

مدرب نادي العين
مدرب نادي العين

ينافس نادي العين الاماراتي على صدارة الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة حصدها من خوض 15 مباراة حتى الان، بينما أعلن النادي على موقع فيسبوك تمديد عقد مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو لتحقيق الأهداف المطلوبة.

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وقال العين على «فيسبوك» دون الكشف عن تفاصيل «مدد نادي العين عقد المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول بناء على الرغبة المشتركة بين الطرفين في الاستمرارية لتحقيق الأهداف المرجوة».

وكان العين تعاقد مع كريسبو في نوفمبر  الماضي بعد انفصاله بالتراضي عن المدرب الهولندي ألفريد شرودر.

وقاد كريسبو العين في 18 مباراة وحقق 13 انتصاراً وتعادل في مناسبتين وخسر ثلاث مرات.

ويحتل العين المركز الثاني في الدوري برصيد 34 نقطة من 15 مباراة مقابل 42 نقطة للوصل المتصدر الذي خاض 16 مباراة.

وقاد كريسبو الدحيل القطري لتحقيق ثلاثية دوري نجوم قطر وكأس قطر وكأس دوري النجوم قبل التعاقد مع العين.

نادي العين هرنان كريسبو

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