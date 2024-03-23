فرج عامر يفتح النار على لاعبي نيوزيلندا في أول مباراة بـ كأس العاصمة

علق المهندس فرج عامر على أداء لاعبي فريق نيوزيلندا في مباراة كأس العاصمة مع منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"المنتخب المصري فاز على نيوزيلندا ٠/١ ولكن لاعبي نيوزيلاند متهورين وبيلعبوا باجسامهم اكثر ما بيلعبو بالكورة وهذا لم يكن متوقع خاصة في مباراة ودية".

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هدف مصطفى محمد

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.