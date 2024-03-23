أوكرانيا: إسقاط 31 طائرة روسية مسيرة من طراز شاهد

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إنها أسقطت 31 من أصل 34 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أطلقتها روسيا ليل 23 مارس من منطقة كورسك وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ووحدات النيران المتنقلة شاركت في صد الهجوم الجوي، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.



وأشارت إلى إلى أنه تم إسقاط الطائرات الهجومية بدون طيار فوق مناطق بولتافا، وميكوليف، ودنيبروبتروفسك، وزابوريزهيا، خيرسون، إلى جانب استهداف القوات الروسية منطقة دونيتسك بأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300 على الأقل. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم اعتراض الصواريخ.