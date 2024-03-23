عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية , تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 169 منشأة تبين أن 44 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 134 محضراً وسحب 70 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 815  كيلو من أغذية متنوعة و203 لترات  عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

IMG-20240323-WA0023
IMG-20240323-WA0023
IMG-20240323-WA0021
IMG-20240323-WA0021
IMG-20240323-WA0022
IMG-20240323-WA0022
IMG-20240323-WA0019
IMG-20240323-WA0019
IMG-20240323-WA0020
IMG-20240323-WA0020
IMG-20240323-WA0018
IMG-20240323-WA0018
IMG-20240323-WA0017
IMG-20240323-WA0017
IMG-20240323-WA0016
IMG-20240323-WA0016
ادارة مراقبة الاغذية الصحة بالدقهلية غير صالحة للاستهلاك مديرية الصحة مديرية الصحة بالدقهلية وكيل الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

إقبال متوسط على انتخابات المحامين في لجان الدقهلية ..صور

ترشيحاتنا

صواريخ قادمة.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ