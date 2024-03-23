إعدام عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية , تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 169 منشأة تبين أن 44 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 134 محضراً وسحب 70 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 815 كيلو من أغذية متنوعة و203 لترات عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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