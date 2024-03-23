رقصت تاني يوم وفاة بابا.. دينا: بقول آية الكرسى قبل ما أرقص

استضافت الفنانة منى عبدالوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، وأطلقت دينا عدة تصريحات نارية خلالها.

وقالت دينا انها تريد الزواج وتبحث عن زوج ولكن بشروط، وان لديها أخت تدعوا لها دائمآ، وذكرت علاقتها مع فيفي عبده، وهاجمت سلاف فواخرجي بسبب تصريحتها عن الجنه والنار، وكشفت عن رائها في فيلم الجنه والنار، فماذا قالت دينا هذا ما نكشفه في الفيديو التالي:

قالت دينا: "لبست شورت تحت بدلة الرقص لأسباب، وجت بالصدفة، أنا بعد الولادة كنت عايزة ألِم جسمي، أنا نزلت الشغل بعد 40 يوم، وعجبت الرقابة على المصنفات الفنية، فقالوا خلاص، وانا مابيفرقش معايا المهم الموديل يكون مناسب للشورت، وذلك خلال لقائها في برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه منى عبد الوهاب.

برنامج ع المسرح تقدمة الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.

يذكر أن دينا شاركت مؤخرا في فيلمين هما: "الملكة" بطولة هالة صدقي، ورانيا يوسف، وشيرين رضا، وانتصار، وباسم سمرة، إخراج سامح عبد العزيز.

وفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، إخراج أحمد يسري.