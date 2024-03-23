حسيت بالهيبة .. ميدو يعلق على أول ظهور لـ حسام حسن مع المنتخب

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أول ظهور لحسام حسن مديراً فنيا للمنتخب الوطني.

وكتب عبر إكس: “وقفة المدرب النجم على الخط حاجه ثانية..وقفة ⁧‫حسام حسن‬⁩ على الخط امبارح حسستني بهيبة ⁧‫#منتخب_مصر‬⁩ لأول مرة بعد كابتن ⁧‫#جوهري‬⁩ الله يرحمه وكابتن ⁧‫#حسن_شحاته‬⁩ ربنا يديله الصحه..نصيحتي لكابتن حسام لا تتحدث في الإعلام إلا في المؤتمرات الصحفية الرسمية للمباريات كل كلمة هتقولها في الإعلام هتضرك المتربصين كثير واللي عايزينك تفشل كثير حتى ولو على حساب المنتخب!! عايز تنجح ماتتكلمش ولا تخلي كابتن ابراهيم يتكلم إلا للضرورة القصوى!!”.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.