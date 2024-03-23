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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد سيارة طائشة تخترق سور فيلا بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة | صور

السيارة الطائشة
السيارة الطائشة

حطمت سيارة مسرعة سور فيلا بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة ، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد قائدها تم ضبطه وجاري عرضه على النيابة العامة لبيان ما اذا كان يقود تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه، وكذا إجراء فحص فني للسيارة.

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بحادث مرورى بفيلا رقم ١ ش العروبة بصلاح سالم أسفل كوبرى الميرغنى المستحدث اتجاه المطار حيث تصادم سيارة بسور الفيلا المذكوره.  

على الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة بتوجيه ادارة الاشغالات وادارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة  ووحدة الرصد البيئى وشركة انفيروماستر للنظافة الى مكان البلاغ الذين تمكنوا من ازاله اثار الحادث ورفع السيارة ونظافة المكان واعادة حركة السيارات الى طبيعتها.

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تصادم سيارة حادث مروري حي مصر الجديدة سيارة مسرعة سيارة طائشة صلاح سالم مصر الجديدة

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