هل التبرع بالدم في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ ..شاهد رد الازهر

اجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:" هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟ وهل يؤثر ذلك في صحة الصوم؟".

وأوضح مركز الازهر، في رده: أنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.

ما يفطر ومالا يفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استعمال بخاخة الربو لا تفطر في شهر رمضان المبارك، كما أن استعمال الحقن سواء في العضل أو الوريد أو تحت الجلد لا تفطر في شهر رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء، أن التبرد بالماء من شدة الحرارة لا يفطر في شهر رمضان، كما أن وضع نقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق لا يفطر في شهر رمضان.

وأكدت دار الإفتاء، أن الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، خلال شهر رمضان ليس من مفطرات الصوم، كما أن خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شئ إلى الجوف لا يفسد الصوم.

كما أكدت أن تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفسد الصوم، كما أن نقل الدم أو التبرع بالدم لا يفطر الصائم في رمضان.

وأكدت دار الإفتاء أن دم الحيض والنفاس يفسد الصوم ولا يجوز للمرأة الصيام في هذه الفترة، ولها أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان.

وذكرت دار الإفتاء، أن استعمال مرطبات البشرة ، لا تفطر في رمضان، وبالنسبة للقئ غير المتعمد، فإنه كذلك لا يفسد الصيام.

وشددت دار الإفتاء، على أن التدخين من مفسدات الصوم، وأن القئ عمدا من المفطرات في رمضان.

ونوهت بأن الأكل أو الشرب في حالة النسيان لا يفطر الصوم، وكذلك استعمال المراهم والكريمات لا تفسد الصوم.