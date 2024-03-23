عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التبرع بالدم في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ ..شاهد رد الازهر

صدى البلد

اجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:" هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟ وهل يؤثر ذلك في صحة الصوم؟".

وأوضح مركز الازهر، في رده: أنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.

ما يفطر ومالا يفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استعمال بخاخة الربو لا تفطر في شهر رمضان المبارك، كما أن استعمال الحقن سواء في العضل أو الوريد أو تحت الجلد لا تفطر في شهر رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء، أن التبرد بالماء من شدة الحرارة لا يفطر في شهر رمضان، كما أن وضع نقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق لا يفطر في شهر رمضان.

وأكدت دار الإفتاء، أن الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، خلال شهر رمضان ليس من مفطرات الصوم، كما أن خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شئ إلى الجوف لا يفسد الصوم.

كما أكدت أن تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفسد الصوم، كما أن نقل الدم أو التبرع بالدم لا يفطر الصائم في رمضان.

وأكدت دار الإفتاء أن دم الحيض والنفاس يفسد الصوم ولا يجوز للمرأة الصيام في هذه الفترة، ولها أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان.

وذكرت دار الإفتاء، أن استعمال مرطبات البشرة ، لا تفطر في رمضان، وبالنسبة للقئ غير المتعمد، فإنه كذلك لا يفسد الصيام.

وشددت دار الإفتاء، على أن التدخين من مفسدات الصوم، وأن القئ عمدا من المفطرات في رمضان.

ونوهت بأن الأكل أو الشرب في حالة النسيان لا يفطر الصوم، وكذلك استعمال المراهم والكريمات لا تفسد الصوم.

ما يفطر ومالا يفطر التبرع بالدم هل التبرع بالدم في رمضان يفسد الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ