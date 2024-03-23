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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة

صدى البلد

تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة،  بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية "صباح أمس الجمعة"بزيادة أسعار المواد البترولية ،"بنسبة 10 % " لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين ،و 15% للسيارات التي تستخدم السولار "عن تعريفة الركوب السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات،

قام السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ،اليوم، بتفقد  مواقف السيارات " في صباح أول يوم عمل ودراسة بعد تطبيق الزيادة في تعريفة الركوب"وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمتها

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بني سويف

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تجول السكرتير العام المساعد داخل موقف سيارات محي الدين ،يرافقه مسؤولو المرور ومباحث المرور  ومشروع المواقف ، واستوقف عدداً من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة

كما لفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف و المرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة

يذكر ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كانت قد قررت  زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح أمس  الجمعة"، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 11 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و12,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و13,50 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيها
 

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