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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجرى بـ 9 مقرات..الإقبال المتوسط يسود انتخابات نقابة المحامين بقنا

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين بقنا

تشهد انتخابات نقابة المحامين بقنا ، إقبال محدود إلى متوسط من قبل الناخبين منذ فتح صناديق اللجان الانتخابية، فى المواعيد المقررة، بكافة مراكز الاقتراع الموزعة على مراكز محافظة قنا.

تجرى الانتخابات فى محافظة قنا بـ ١٢ لجنة انتخابية موزعين على ٩ مقرات انتخابية بمختلف مراكز المحافظة، يحق التصويت من خلالهم لـ ٦٥٦٨ ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم.

 

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انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات المحامين ،2024 لاختيار النقيب العام  و28 عضوا للمجلس.

وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:

30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية
115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة
19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا
21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة
16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية
10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية
18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف
17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط
7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.

أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا.

حددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

 

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم 37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.

انتخابات نقابة المحامين بقنا

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قنا صناديق اللجان الانتخابية نقابة المحامين بقنا مراكز الاقتراع الانتخابات مقعد استئناف قنا

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