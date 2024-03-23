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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي يحاول خطف صفقة نجم أتليتكو مدريد

الدوري السعودي
الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي طفرة كبيرة حيث يستقطب اللاعبين البارزين من مختلف أنحاء الدوريات العظمى حول العالم بشكل ملحوظ.

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ودخل أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، دائرة الاهتمام من الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.


وينتهي عقد الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل.


وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قدم أتلتيكو عرض تجديد عقد هيرموسو منذ وقت طويل، لكن براتب أقل مما يحصل عليه حاليا.. وهو الأمر الذي لم يوافق عليه اللاعب".

ويحصل ماريو هيرموسو صاحب ال28 عاما على راتب يتجاوز ال4 ملايين يورو، ولا يستطيع أتلتيكو مدريد تحمله مجددا.


وأوضحت أن وكيل هيرموسو تحرك في الأشهر الأخيرة للبحث عن ناد جديد في إيطاليا وإنجلترا، وتفاوض بالفعل مع أستون فيلا.

وكشفت أن أحد أندية الدوري السعودي طرق باب هيرموسو مؤخرا، ومستعد لمضاعفة راتبه الحالي في أتلتيكو مدريد.

وذكرت أن الأندية السعودية لا تفضل تحمل رسوم مرتفعة لضم اللاعبين، وهذا الأمر لن يصنع مشكلة في صفقة هيرموسو، لأنه سيأتي مجانا.

الدوري السعودي

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