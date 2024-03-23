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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاد للسامية.. وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

صدى البلد

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، بعد تصريحاته بشأن ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. 

ورد كاتس على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي انتقد الأزمة الإنسانية في غزة أثناء زيارته للجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة اليوم، زاعما أن الأمم المتحدة أصبحت "هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل".  

وأضاف كاتس عبر حسابه بمنصة إكس أن جوتيريش "وقف اليوم على الجانب المصري من معبر رفح وألقى باللوم على إسرائيل في الوضع الإنساني في غزة دون إدانة بأي شكل من الأشكال لحماس التي تنهب المساعدات الإنسانية، أو الأونروا التي تتعاون معهم – ودون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين".

وكتب كاتس أنه تحت قيادة جوتيريش، أصبحت الأمم المتحدة “هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي قطاع غزة الأزمة الإنسانية في غزة

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