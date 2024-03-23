شباب الصحفيين عن "كلنا واحد..جيل جديد" لتكريم الأمهات : تغرس قيم الوفاء لدى الشباب والطلائع

أكدت جبهة شباب الصحفيين على إن مبادرة كلنا واحد..جيل جديد "التي نظمتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأم في المناطق الحضارية الجديدة تغرس قيم الوفاء والانتماء لدي شباب وطلائع هذه المناطق .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت:لا يوجد وزارة داخلية في العالم تدعم وتساعد وتساند المواطنين وتخفف عنهم الأعباء وترسم البسمة والفرحة في قلوب الأمهات إلا في أم الدنيا "مصر"وهذا مثبت عبر التاريخ في دولة 30يونيو الجديدة .



وأضاف طوالة:حرص وزارة الداخلية على توزيع الهدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضارية الجديدة وحرصهم أيضا على اصطحاب شباب وطلائع هذه المناطق إلي دور رعاية المسنات للاحتفال معهم يأتي في إطار الدور الوطني للوزارة والمشاركة المجتمعية وتعليم النشأ أسمي مقومات الوفاء والتقدير لدور الأم الفعال في بناء المجتمع

أشار رئيس الجبهة إلي إن وزارة الداخلية نجحت خلال هذه المبادرة الهامة في بناء شخصية النشأ وزرعت في هؤلاء الشباب والطلائع الحلم والأمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد أبنائه المخلصين .

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