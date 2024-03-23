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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتصار ترد على جدل تعليم نيللي كريم التمثيل: كانت راقصة شاطرة

صدى البلد

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إذ تحدثت علي جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات».

ووجهت مني عبد الوهاب سوال لـ انتصار قائلة:«كاملة أبو ذكري قالت انك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لانك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة:«أتمني ان المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لانه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع علي الناس لاني مبحتش انها عملت كدا، وبراحتها مشتغلش معايا تاني».

وتابعت:«انتي مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لانك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وانا بحبها جدا لانها صحبتي».

مسلسل ذات

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم فى مسلسل ذات، قالت انتصار:«انا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء وقال اني انا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وانا اتزنقت في لقاء بعدها ع طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده انه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدا، وعجبني ساعتها اني نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدا».

الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة انتصار المخرجة كاملة ابو ذكرى الشرق الاوسط برنامج ع المسرح باسم سمرة

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