تنافس “سيري” و “أليكسا”.. شركة Open AI تقلب الأسواق بهذا الإصدار

كشفت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT قد قدمت طلبًا للحصول على علامة تجارية لـ "محرك بحث صوتي" ولإنشاء "مساعدين صوتيين رقميين".

وبحسب موقع Business Insider فإن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة ربما يسعى جاهداً لمواجهة المساعدين الصوتيين "Siri" سيري من شركة أبل وكذلك “Alexa” أليكسا من شركة أمازون.

وجاء هذا الطلب بعد يوم من تلميح سام ألتمان إلى إصدارات أخرى قبل نسخة GPT-5 القادمة، حيث كانت OpenAI قد قدمت أيضًا طلبات في أكتوبر لنماذج مستقبلية مثل GPT-6 وGPT-7.

وتم تقديم الطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، بعد يوم من بث مقابلة مع سام ألتمان قال فيها “إن OpenAI لديها الكثير من الأشياء المهمة الأخرى لإصدارها قبل نسخة GPT-5 القادمة”.

وفي مقابلة مع الباحث ليكس فريدمان، قال ألتمان "سنصدر نموذجًا جديدًا مذهلاً هذا العام. لا أعرف ماذا سنسميه. سنطلق في الأشهر المقبلة العديد من الأشياء المختلفة، أعتقد أنها سوف تكون رائعة جدا."