السنغال تستعد لانتخابات رئاسية متوترة أمام احتجاجات مميتة

تستعد السنغال لإجراء انتخابات رئاسية محورية يوم الأحد، وسط أسابيع من الاضطرابات والعنف التي ألقت بظلالها على سمعة البلاد كواحدة من الديمقراطيات النموذجية في أفريقيا. يتحدث مارك تاونسند في تقرير للجارديان، عن التوترات المتصاعدة التي سبقت الانتخابات، مسلطًا الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج الانتخابات في إحدى دول غرب إفريقيا المستقرة تقليديًا.

وتأتي الانتخابات في أعقاب فترة من الفوضى أثارها الإلغاء المفاجئ للرئيس ماكي سال لجدول التصويت الأولي، مما أثار احتجاجات أدت إلى سقوط قتلى واعتقالات واسعة النطاق. وأثار قرار سال، الذي يُنظر إليه على أنه محاولة للاحتفاظ بالسلطة، مخاوف بشأن سلامة المؤسسات الديمقراطية في السنغال.

ويشير المحللون إلى أن السباق الرئاسي هو الأكثر تنافسية في تاريخ السنغال بعد الاستقلال، حيث يمثل يوم التصويت تحديًا كبيرًا للمشهد السياسي في البلاد. ويبدو أن المنافسة ستكون بمثابة مواجهة بين أمادو با، خليفة سال المختار، وباسيرو ديوماي فاي، وهو شخصية معارضة بارزة تم إطلاق سراحه مؤخراً من السجن.

وأدت المظاهرات المستمرة والإفراج عن زعماء المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو، إلى تفاقم المناخ السياسي، حيث يتنافس المرشحون المتنافسون على الدعم الشعبي. وعلى الرغم من الميزة التي يتمتع بها با كمرشح للحزب الحاكم، فإن تأييد سونكو لفاي كان سبباً في تعزيز فرصه في الفوز، الأمر الذي أدى إلى تغذية الترقب لانتخابات متنافس عليها بشدة.

وبينما تستعد السنغال لعملية انتخابية يحتمل أن تكون مثيرة للجدل، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث اضطرابات بعد الانتخابات، وخاصة إذا كانت النتائج محل نزاع. ومن المتوقع أن يواجه كلا المرشحين جولة إعادة، مما يعكس المشاعر المنقسمة بين الناخبين وغياب مرشح واضح.

تحمل نتائج الانتخابات آثاراً كبيرة على مستقبل السنغال، حيث يسعى الرئيس القادم لإدارة احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثاً، مما يوفر الأمل في النمو الاقتصادي وسط الفقر المستمر. ويظل سكان البلاد من الشباب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين، عاملاً حاسماً في تشكيل المشهد السياسي، حيث يتنافس المرشحون لمعالجة البطالة بين الشباب وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل.

ومع استعداد الملايين من السنغاليين للإدلاء بأصواتهم، تمثل الانتخابات منعطفا حاسما في الرحلة الديمقراطية في البلاد، حيث يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب. وبينما تمر السنغال خلال فترة من الاضطرابات السياسية، فإن نتيجة الانتخابات ستحدد مسار الأمة وقدرتها على دعم القيم الديمقراطية وسط التحديات المتزايدة.