محاولة للهروب وتكسير اللوكيشن.. أبرز ما جاء في حلقة «رامز جاب من الآخر»

وقع الفنان أحمد عيد بطل مسلسل الحشاشين والفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

فى البداية سأل رامز جلال الفنان أحمد عيد عن سبب عدم زواجه حتى الآن ليرد قائلا “نصيب”.

وبدأ رامز جلال تنفيذ المقلب فى الفنانين بوضعهما فى غرفة وإطلاق كلب شرس عليهما، الأمر الذى جعل الفنانين فى حالة رعب وحاولا الهرب من المقلب ولكن دون جدوى.

وقام الفنان رامز جلال بتوجيه الفنانين نحو أنبوب ضيق للغاية الأمر الذى جعل الفنان محمد أنور يردد قائلاً: "دى مقبرة قلبى هيقف".

وقام رامز جلال بإخراج الفنانين من الأنبوب الضيق ووضعهما فى صندوق ضيق وطلب من محمد أنور وضع روج “احمر شفاه” ليرد عليه قائلا :" دا انا لو هموت مش هعمل كدة".

وجه رامز جلال الفنانين إلى كوبرى زجاجى وطلب منهما قول بعض النكت وبعد اسقط الكوبرى بهما، الامر الذى دفع محمد أنور الامساك فى طرف الزجاج ولكنه كسر في يده.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.