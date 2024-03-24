إسلام صادق: تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب 3 أشهر

أعلن الصحفي الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وكتب إسلام صادق: تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويجري جراحة في الكتف خلال ساعات.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا.

إمام عاشور يجري عملية جراحية

وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد. وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

أول تعليق من إمام عاشور

وكتب إمام عاشور عبر ستوري على إنستجرام: “اعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل شيء”.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وتم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.