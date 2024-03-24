عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب 3 أشهر

صدى البلد

أعلن الصحفي الرياضي إسلام صادق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وكتب إسلام صادق: تأكد غياب إمام عاشور عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويجري جراحة في الكتف خلال ساعات.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا.

 

إمام عاشور يجري عملية جراحية

وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد. وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

 

 

أول تعليق من إمام عاشور

وكتب إمام عاشور عبر ستوري على إنستجرام: “اعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل شيء”.

 

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

 

وتم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

امام عاشور اصابة امام عاشور أخبار إمام عاشور أرقام إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

خالد الغندور يزف بشرى لجماهير الزمالك

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة والأهلي أمام مودرن فيوتشر بالدوري

وجه هادئ أشعل ضجة.. قصة إعلان دوقوا الشماسي الذي يواجه القضاء

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 19 متهمًا بـ«خلية المرج الثالثة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ