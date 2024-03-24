طبيب الأهلي السابق: إصابة إمام عاشور تشبه حالة «رضا سليم» وتحتاج جراحة

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي السابق، أن إصابة إمام عاشور ما بين الدرجتين الثالثة والرابعة وتحتاج تدخلًا جراحيًا.

وقال أبو عبلة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن إصابة عاشور تشبه حالة خالد عبد الفتاح ورضا سليم، موضحًا أن الإصابة ليست مقلقة ولن تستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار طبيب الأهلي السابق إلى أن إصابات الكتف لا تحتاج فترات طويلة في التأهيل، لأن اللاعب لا يحتاج للكتف كثيرًا في التدخلات والالتحامات، مؤكدًا أنها تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للعلاج قبل العودة إلى الملاعب.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد فى بيانه أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، على أن يجري اللاعب فحوصات للوقوف على التشخيص النهائى وفترة وطريقة العلاج.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر.