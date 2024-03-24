عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي السابق: إصابة إمام عاشور تشبه حالة «رضا سليم» وتحتاج جراحة

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي السابق، أن إصابة إمام عاشور ما بين الدرجتين الثالثة والرابعة وتحتاج تدخلًا جراحيًا.

وقال أبو عبلة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن إصابة عاشور تشبه حالة خالد عبد الفتاح ورضا سليم، موضحًا أن الإصابة ليست مقلقة ولن تستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار طبيب الأهلي السابق إلى أن إصابات الكتف لا تحتاج فترات طويلة في التأهيل، لأن اللاعب لا يحتاج للكتف كثيرًا في التدخلات والالتحامات، مؤكدًا أنها تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للعلاج قبل العودة إلى الملاعب.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد فى بيانه أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، على أن يجري اللاعب فحوصات للوقوف على التشخيص النهائى وفترة وطريقة العلاج.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر.

اتحاد المصري لكرة القدم اصابة امام عاشور أحمد أبو عبلة الدكتور أحمد أبو عبلة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

غدا آخر موعد.. الحق قدم على وظائف الكهرباء

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

ترشيحاتنا

بعد هجوم موسكو.. زعيم كوريا الشمالية يعزي بوتين

صلاة التسابيح في ليلة القدر.. ثوابها وكيف تمحو جميع ذنوبك

أهم الأخبار|قصف وزارة الدفاع الإسرائيلية.. وفاة الفنان محمد قشطة.. تحذير عاجل من الأرصاد

طبيب الأهلي السابق: إصابة إمام عاشور تشبه حالة «رضا سليم» وتحتاج جراحة

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

خلال هجومها على أوكرانيا.. روسيا تنتهك المجال الجوي لـ بولندا بصاروخ كروز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ