السيسي وبن زايد يدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل حل الدولتين.. ونواب: العلاقات المصرية الإماراتية لها دور في نمو المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار

الزيارة ناقشت جهود البلدين لإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة فى غزة

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد سيكون بداية لحل القضية الفلسطينية

نائب بالشيوخ يثمن لقاء السيسي وبن زايد.. ويؤكد: علاقات متينة وشراكات متطورة



أشاد عدد من النواب بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أن هذه الزيارة تأتى تأكيدا لقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، ولبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائى المتميز بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

فى البداية، أشادت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مصر، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتى استكمالا لاهتمام مصر بالقضية الفلسطينية فى ظل دعوات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأكدت “عجمى”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيارة تعتبر استكمالا لدور الراحل الشيخ زايد فى التعاون المستمر بين مصر والإمارات وموقفه الإيجابى فى حل القضايا المختلفة.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “أتفاءل بالخير بوجود هذه الجبهات القوية ممثلة فى دولة مصر والإمارات كدول محورية تؤثر فى حل القضايا على الساحة فى هذا الوقت”.

وأضافت أن استقبال الرئيس السيسى للشيخ محمد بن زايد سيكون بداية لحل القضية الفلسطينية التى تعتبر إنسانية قبل أن تكون استراتيجية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتى بمثابة تحرك من جانب حكام مسئولين فى هذا التوقيت لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان المبارك.

من جانبه، ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة، مشدداً على أهمية العلاقات المصرية الإماراتية، ودورها في نمو المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد، تأكيد لقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، حيث جاء لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائى المتميز بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإمارات شريك استراتيجي للقاهرة، حيث تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7 بالمائة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

وأضاف أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، حيث ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى حوالي 65 مليار دولار بعد صفقة "رأس الحكمة"، والتي جاءت من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية "ADQ" بقيمة 35 مليار دولار ، بجانب استثمارات إماراتية أخرى، بينها إعمار والفطيم وموانئ دبي العالمية.

وأوضح أن اللقاء بين الزعيمين، يؤكد العلاقات التاريخية المتينة، والعمل على الشراكات المتطورة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقب انتهاء المباحثات، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، من مطار القاهرة الدولي.