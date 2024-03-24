ميدو يكشف سر استبعاد أحمد فتوح من منتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق، على سبب عدم اختيار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لأحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، في قائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي ظهوره ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس"، أكد ميدو أن حسام حسن لم يختر أحمد فتوح للمنتخب خلال البطولة الحالية لكي يبقى اللاعب يقدم أفضل ما عنده مع فريقه ويثبت جاهزيته للانضمام للمنتخب، معتبرًا ذلك رسالة واضحة من حسام حسن.

وأضاف ميدو أنه يعتقد أن فتوح سيكون حاضرًا في المرات القادمة بسبب قدراته الكبيرة وأدائه المميز.