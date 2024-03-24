تحرير 135 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة تموينية مكبرة لمتابعة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بالإشتراك مع حماية المستهلك والطب البيطرى ومفتشى الأغذية والتموين وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين والتحفظ على 10 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة التموين لمتابعة جودة رغيف الخبز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا بمجلس قروى أبو جرج تنوعت ما بين نقص وزن - عدم مطابقة للمواصفات - عدم وجود بون - لوحة اعلانية إلى جانب قيام الوحدة المحلية بالحسينية بحملة مكبرة على محلات البقالة أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة تبديد و غلق بدون عذر و عدم الإعلان عن التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز العدوة تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 13 محضرا بقرية صفانية تنوعت مابين نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تبديد - شهادة صحية بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمعارض المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تفتيشية على المخابز البلدية و الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة بالمدينة من خلال التنسيق مع تموين بندر ديرمواس ومباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا منها 10 محاضر للأسواق تنوعت بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية، إلى جانب 19 محضرا للمخابز البلدية المخالفة منها نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل وعدم نظافة أدوات العجن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا ما بين نقص وزن و غير مطابق للمواصفات و عدم نظافة و عدم وجود سجلات التفتيش.