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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هم هدفنا الآن.. روسيا تتوعد بالانتقام من المشاركين في هجوم «كروكوس»

علم روسيا
علم روسيا

توعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابل الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".

وأضاف: أن "كل من شارك، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، هو الآن هدفنا القانوني والرئيسي".

وتشهد روسيا، اليوم الأحد، حدادًا وطنيًا عامًا على ضحايا الهجوم  الذي وقع على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الأحد يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس، ألقاها أمس السبت.

وأدان بوتين، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

هجوم كروكوس روسيا

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