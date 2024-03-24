طريقة تحضير سلطة الشفوت.. أكلة رمضانية يمنية باردة ولذيذة

قدم الشيف اليمني عبد القادر أحمد، من خلال برنامج مطبخ ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، طريقة عمل سلطة الشفوت.

مقادير عمل سلطة الشفوت

خبز اللحوح

زبادي

كرات أخضر

بقدونس

طماطم

ثوم

فلفل حار

ملح

للتزيين

رمان

خس

خيار